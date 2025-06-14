Ізраїль завдав удару по іранському ядерному об'єкту у Фордо увечері 13 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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В Ірані підтвердили атаку на ядерний об'єкт у Фордо

Після атаки Ізраїля над об'єктом піднялися стовпи диму.

У коментарі, опублікованому напівофіційним інформаційним агентством ISNA сьогодні вранці, речник організації з атомної енергії країни заявив: "Деяким районам об'єкта збагачення Фордоу завдано незначних пошкоджень".

Ми вже вивезли значну частину обладнання та матеріалів, і значних пошкоджень не було, і немає жодних побоювань щодо забруднення,

– зазначив речник.

У Фордо є підземний завод зі збагачення урану. ЗМІ пишуть, що він розташований на глибині кількох сотень метрів. Він розашований приблизно за 150 кілометрів від Тегерана.

Нагадаємо, Ізраїль також атакував "найбільший об'єкт збагачення ядерного урану" в Ірані, розташований у Натанзі.