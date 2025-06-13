Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про удар Ізраїлю по Фордо в Ірані

В районі іранського ядерного об'єкта Фордо пролунало два гучні вибухи,

– сказано в дописі.

У Фордо є підземний завод зі збагачення урану. ЗМІ пишуть, що він розташований на глибині кількох сотень метрів.

Поки не відомо, наскільки пошкоджений об'єкт. Але на відео, яке поширюють у мережі, добре помітно стовпи диму.

У районі Фордо в Ірані пожежа: дивіться відео

Де Фордо в Ірані: карта

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