Армія оборони Ізраїлю пояснила, що була змушена розпочати військову операцію проти Ірану, оскільки той наблизився до отримання ядерної зброї, передає 24 Канал.

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Які ядерні об'єкти були уражені в Ірані

Як повідомляє CNN із посиланням на іранських посадовців, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що 3 ядерні об'єкти в Ірані не постраждали внаслідок ізраїльських ударів.

За даними МАГАТЕ, об'єкти у Фордо, Ісфагані та Бушері залишилися неушкодженими.

Водночас найбільший ядерний об'єкт країни – Натанз – зазнав удару. Відео й супутникові знімки показують клуби диму над об'єктом. Водночас, за даними МАГАТЕ, підвищення рівня радіації там не зафіксовано.

Ядерний об'єкт у Натанзі / Фото AFP

Об'єкти у Фордо й Натанзі розташовані під землею. Фордо розташоване приблизно за 30 кілометрів на північний схід від міста Кум, а Натанз – приблизно за 240 кілометрів на південь від столиці Тегерана.

Іран роками зміцнює свої ядерні об'єкти, щоб протистояти потенційним ударам. Їх будують зі спеціалізованого надміцного бетону, а підземні об'єкти з'єднані тунелями з поворотами на 90 градусів, що створює додаткові труднощі для атак.