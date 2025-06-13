Армия обороны Израиля объяснила, что была вынуждена начать военную операцию против Ирана, поскольку тот приблизился к получению ядерного оружия, передает 24 Канал.

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Какие ядерные объекты были поражены в Иране

Как сообщает CNN со ссылкой на иранских чиновников, Международное агентство по атомной энергии заявило, что 3 ядерных объекта в Иране не пострадали в результате израильских ударов.

По данным МАГАТЭ, объекты в Фордо, Исфагане и Бушере остались неповрежденными.

В то же время крупнейший ядерный объект страны – Натанз – подвергся удару. Видео и спутниковые снимки показывают клубы дыма над объектом. В то же время, по данным МАГАТЭ, повышение уровня радиации там не зафиксировано.

Ядерный объект в Натанзе / Фото AFP

Объекты в Фордо и Натанзе расположены под землей. Фордо расположен примерно в 30 километрах на северо-восток от города Кум, а Натанз – примерно в 240 километрах на юг от столицы Тегерана.

Иран годами укрепляет свои ядерные объекты, чтобы противостоять потенциальным ударам. Их строят из специализированного сверхпрочного бетона, а подземные объекты соединены тоннелями с поворотами на 90 градусов, что создает дополнительные трудности для атак.