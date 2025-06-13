Как сообщили в ЦАХАЛ, Иран атаковали 200 истребителей. Они сбросили на военные объекты более 330 различных видов вооружения, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на Иран
Армия обороны Израиля рассказала, что удары были нанесены по более 100 целям на территории Ирана, в частности по хранилищам старших представителей военного руководства страны.
В результате атаки были ликвидированы трое высших военных командиров иранского режима:
- Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана – Мохаммад Хоссейн Багери;
- Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – Хоссейн Салами;
- Командующий штабом "Хатам аль-Анбия" (аварийное командование) – Голам-Али Рашид.
Также в Израиле сообщили, что не имели другого выбора, как атаковать Иран. Последние разведданные свидетельствуют, что Тегеран "приближается к точке невозврата в своей погоне за ядерным оружием". Режим производит тысячи килограммов обогащенного урана, параллельно создавая децентрализованные и укрепленные объекты обогащения в подземных защищенных комплексах. За последние месяцы эта программа значительно ускорилась, что существенно приблизило режим к получению ядерного оружия.
Истребители, которые приняли участие в операции / Фото ЦАХАЛ
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