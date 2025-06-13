Операция получила название "Нация львов". ЦАХАЛ заявил, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для создания нескольких бомб в течение нескольких дней, и поэтому Израиль должен действовать против этой непосредственной угрозы, передает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Погиб командующий Корпуса стражей Исламской революции

Иранские государственные СМИ подтвердили гибель командующего Корпуса стражей Исламской революции Хоссейна Салами в результате удара Израиля.

Генерал-майор Хоссейн Салами, глава Корпуса стражей Исламской революции, был мученически убит во время атаки израильского режима на штаб-квартиру КСИР,

- сообщает местное агентство Tasnim.

Корпус стражей Исламской революции является одним из главных центров власти в иранской теократии. Он также контролирует иранский арсенал баллистических ракет.

Кроме Салами, по данным Израиля, во время начальных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану были ликвидированы начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери, другие высокопоставленные военные руководители, а также ведущие ядерные ученые.

Между тем, иранское информационное агентство IRNA опровергло сообщение СМИ об убийстве главнокомандующего вооруженными силами Ирана генерала Мохаммада Багери.

Иран заявляет, что он, якобы, находится в военном командном центре и не пострадал.