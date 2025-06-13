Як повідомили у ЦАХАЛ, Іран атакували 200 винищувачів. Вони скинули на військові об'єкти понад 330 різних видів озброєння, передає 24 Канал

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Які наслідки атаки на Іран

Армія оборони Ізраїля розповіла, що удари було завдано по понад 100 цілях на території Ірану, зокрема по сховищах старших представників військового керівництва країни.

Внаслідок атаки були ліквідовані троє найвищих військових командирів іранського режиму: