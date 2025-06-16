Что заявил Петер Сийярто

Венгерский министр иностранных дел заявил о якобы существовании "плана фон дер Ляйен-Зеленского", сообщает 24 Канал со ссылкой на MTI.

Смотрите также Украина и Венгрия обвинили друг друга в шпионаже: что известно об инциденте

Эфир провластного венгерского медиа посвятили обсуждению следующего пакета санкций ЕС против России и запрета закупок российских энергоносителей. Во время него Сийярто рассказал, что руководство ЕС хочет "заставить" венгерский народ заплатить за дальнейшую поддержку Украины.

На заседании Энергетического совета Петер Сийярто заявил, что "также следует учитывать впечатляющее европейское лицемерие", поскольку – как он сказал – четко видно, что "после риторики в коридорах все в зале заседаний присоединяются к мейнстриму",

– сообщают в издании.

По словам министра, "план фон дер Ляйен-Зеленского" ставит перед энергетикой не только Венгрии, но и Словакии чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы.

Дальнейший эфир состоял из обвинений Сийярто в "грубом нарушении" со стороны Евросоюза и обещаниях "жесткой битвы", чтобы не допустить, чтобы венгерские потребители платили за энергоносители больше.

Венгрия и Словакия против запрета на российский импорт

Венгрия и Словакия планируют противостоять плану Европейской комиссии о прекращении закупки газа, нефти и ядерного топлива у России.

В понедельник в Люксембурге состоится большая битва: в повестку дня Совета министров энергетики выносится предложение фон дер Ляйен и Зеленского, которое имеет целью заставить нас больше не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо в России,

– написал Сийярто.

По его мнению, Брюссель хочет поддержать Украину так, чтобы "расходы венгерских семей на коммунальные услуги выросли вдвое или даже втрое". Однако, как заявил политик, они не позволят, чтобы "финансирование затягивания войны в Украине перекладывали на плечи венгерских семей".

Он проинформировал, что страны не собираются ради Брюсселя или Киева отказываться от имеющихся источников энергии в пользу более дорогих и менее надежных.