Що заявив Петер Сіярто

Угорський міністр закордонних справ заявив про буцімто існування "плану фон дер Ляєн-Зеленського", повідомляє 24 Канал з посиланням на MTI.

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Етер провладного угорського медіа присвятили обговоренню наступного пакета санкцій ЄС проти Росії та заборони закупівель російських енергоносіїв. Під час нього Сіярто розповів, що керівництво ЄС хоче "змусити" угорський народ заплатити за подальшу підтримку України.

На засіданні Енергетичної ради Петер Сіярто заявив, що "також слід враховувати вражаюче європейське лицемірство", оскільки – як він сказав – чітко видно, що "після риторики в коридорах усі в залі засідань приєднуються до мейнстріму",

– повідомляють у виданні.

За словами міністра, "план фон дер Ляєн-Зеленського" ставить перед енергетикою не тільки Угорщини, але й Словаччини надзвичайно серйозні виклики та загрози.

Подальший етер складався зі звинувачень Сіярто у "брутальному порушенні" з боку Євросоюзу та обіцянках "жорсткої битви", аби не допустити, щоб угорські споживачі платили за енергоносії більше.

Угорщина та Словаччина проти заборони на російський імпорт

Угорщина та Словаччина планують протистояти плану Європейської комісії щодо припинення закупівлі газу, нафти та ядерного палива у Росії.

У понеділок у Люксембурзі відбудеться велика битва: до порядку денного Ради міністрів енергетики виноситься пропозиція фон дер Ляєн і Зеленського, яка має на меті змусити нас більше не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо в Росії,

– написав Сіярто.

На його думку, Брюссель хоче підтримати Україну так, щоб "витрати угорських сімей на комунальні послуги зросли вдвічі чи навіть утричі". Однак, як заявив політик, вони не дозволять, аби "фінансування затягування війни в Україні перекладали на плечі угорських родин".

Він проінформував, що країни не збираються заради Брюсселя чи Києва відмовлятися від наявних джерел енергії на користь дорожчих і менш надійних.