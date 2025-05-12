Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Петера Сийярто во время пресс-конференции с руандийским коллегой в Будапеште, которые цитирует издание Index.hu.

Интересно Венгерская агентура на Закарпатье: какую цель она преследовала

Какие заявления сделал Сийярто относительно Украины

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции Сийярто заявил, что в случае обвинений в шпионаже со стороны Киева "мы сталкиваемся с огромной, финансируемой и контролируемой государством антивенгерской кампанией по клевете и дискредитационной пропагандой в Украине".

По словам венгерского министра, с начала полномасштабного вторжения России, и с тех пор венгерское правительство четко дало понять, что не будет посылать оружие и деньги, а также не прекратит энергетическое сотрудничество с Москвой, "в Украине ведется пропагандистская война против Венгрии, и новые ее разделы постоянно появляются, как, например, в прошлую пятницу".

Относительно запланированных на 12 мая переговоров по правам нацменьшинств венгров на Закарпатье, Петер Сийярто ответил, что сейчас менее подходящее время для этого из-за "усиления дискредитационной кампании против венгров".

Глава венгерского МИД также назвал двойными стандартами со стороны левой прессы то, что когда правительство страны последовательно выступает против лишения прав венгерского меньшинства в Украине с 2015 года, его подозревают в пророссийских настроениях, но когда правительство отменяет консультации по этому вопросу, то они сразу начинают беспокоиться о населении Закарпатья.

Конечно, мы хотели бы продолжить переговоры с украинцами по венграм на Закарпатье, так же как эти переговоры продолжаются уже десять лет, и десять лет украинцы обещают нам дрова, десять лет они нас вырубают, и десять лет они непрерывно отбирают права у венгерского народа. Поэтому можете поверить, что изменение антивенгерской политики последних десяти лет в Украине не зависело и не зависит от этих одних переговоров,

– сказал Сийярто.

К слову, дипломатические скандалы между Украиной и Венгрией произошли после того, как СБУ задержала 2 агентов, куратором которой был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. Один из агентов должен был узнать о настроениях населения Закарпатья, а также следить за перемещением вооружения в регионе.

Позже в Будапеште на это отреагировали высылкой 2 украинских дипломатов с якобы обвинением в шпионаже, зеркальные действия выполнила и Украина. Кроме того, в венгерской столице был задержан бывший украинский дипломат, который находился в стране как гражданское лицо, и депортирован в Киев.