Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал аналитик Института центральноевропейской стратегии Виталий Дячук, добавив, что тогда не было понятно, какими силами наступает Россия и выстоит ли Киев. Он не утверждает, что тогда был какой-то расчет у Венгрии, хотя заявлялось о перегруппировке венгерских войск, данные об этом противоречивы.

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Что представляет собой венгерская разведка?

Сейчас, когда украинская армия одна из самых мощных в мире, а население Украины наиболее сплоченное за свою историю, аналитик сомневается, что какие-то территориальные претензии со стороны Венгрии сегодня возможны. Сейчас, по его мнению, больше говорится о политическом влиянии.

Оно есть на внутреннем уровне Венгрии, чтобы показать, что это сильная страна и отстаивает собственные интересы. Это делается для того, чтобы играть на отношениях в треугольнике Венгрия – ЕС – Украина. Венгрия стремится быть самостоятельным игроком в мировой политике,

– озвучил Дячук.

Венгерская разведка состоит из нескольких ветвей. Пока точно неизвестно, агентов какой из них задержала СБУ: это информационное бюро, или служба нацбезопасности. Они примерно одинаковы по своим функциям и численности штата, до тысячи человек, но имеют разное подчинение.

Информационное бюро подчиняется МИД, а военная служба нацбезопасности – министерству обороны. Обе службы сосредоточены на внешней разведке, контрразведке, но информационное бюро больше нацелено на мониторинг ситуации с венгерскими нацменьшинствами за рубежом, в частности в Украине, Словакии, Сербии.

"Эта структура уже попадала в поле зрения со скандалами по использованию шпионского оборудования Pegasus для слежки за журналистами", – напомнил Дячук.

Аналитик отметил, что ему было интересно наблюдать за реакцией Венгрии в нынешней ситуации. Как правило, когда разоблачают агентов, то государство, чьи они были, об этом не говорит, избегает публичности. Однако Венгрия, как отметил Дячук, пошла на открытый конфликт, выслав из страны украинских дипломатов. Наше государство отреагировало и выслало соответственно венгерских.