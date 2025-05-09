Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто для 444.hu.

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Что говорят в Венгрии о задержании работников разведки

Венгрия не подтверждает, что ее военная разведка вели шпионскую деятельность против Украины. Служба безопасности 9 мая сообщила, что впервые в истории правоохранителям удалось разоблачить завербованных работников венгерской разведки, действовавшей на Закарпатье. Ими якобы были бывшие украинские военные.

Сийярто ничего не знает о разоблаченной группе венгерских шпионов и говорит, что таким образом может проводиться "антивенгерская пропаганда".

Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью,

– заявил министр.

Сийярто добавил, что пропаганда, которая обвиняет в чем-то Венгрию, в Украине звучит часто. По его словам, в большинстве случаев такие заявления не являются обоснованными.

Напомним, разоблачены коллаборационисты, которые якобы работали на венгерскую разведку, изучали настроения жителей Закарпатья и следили за их реакциями на возможное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сейчас Венгрия не во всем поддерживает Украину. Государство уже в который раз блокирует начало переговоров Украины о вступлении в ЕС. Причина якобы в несоблюдении требований страны по вопросу прав венгров на Закарпатье.