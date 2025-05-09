Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто для 444.hu.

Дивіться також Сіярто відповів на критику Зеленського щодо блокування в Угорщині вступу України в ЄС

Що кажуть в Угорщині про затримання працівників розвідки

Угорщина не підтверджує, що її воєнна розвідка вели шпигунську діяльність проти України. Служба безпеки 9 травня повідомила, що вперше в історії правоохоронцям вдалося викрити завербованих працівників угорської розвідки, що діяла на Закарпатті. Ними нібито були колишні українські війскові.

Сіярто нічого не знає про викриту групу угорських шпигунів та говорить, що таким чином може проводитися "антиугорська пропаганда".

Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю,

– заявив міністр.

Сіярто додав, що пропаганда, яка звинувачує в чомусь Угорщину, в Україні лунає часто. За його словами, в більшості випадків такі заяви не є обґрунтованими.

Нагадаємо, викриті колаборанти, які нібито працювали на угорську розвідку, вивчали настроїв жителів Закарпаття та слідкували за їхніми реакціями на можливу появу у регіоні "угорських миротворців".

Наразі Угорщина не в усьому підтримує Україну. Держава вже вкотре блокує початок переговорів України про вступ до ЄС. Причина буцімто в недотриманні вимог країни щодо питання прав угорців на Закарпатті.