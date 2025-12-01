Сколько газа экспортирует ЕС из России?

В ноябре экспорт российского трубопроводного газа в Европу остался стабильно высоким. "Газпром" поставлял 54,3 миллиона кубометров в сутки через газопровод "Турецкий поток", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По расчетам издания, объемы поставок российского газа в Европу только по этому трубопроводу за 11 месяцев 2025 года составили 16,3 миллиарда кубометров, то есть больше прошлогодних показателей в 15,2 миллиарда кубометров.

Тогда как общий экспорт трубопроводного газа России в Европу в январе-ноябре прошлого года достиг 29,2 миллиарда кубометров, вместе с объемами, которые поставлялись через территорию Украины.

Если нынешние темпы сохранятся, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в этом году может составить около 18 млрд кубометров,

– прогнозирует издание.

Более того, в 2024 году поставки "Газпрома" в Европу тоже выросли на 13% – составили около 32 миллиардов кубометров.

Важно! Сейчас газопровод "Турецкий поток" остается единственным маршрутом поставки трубопроводного российского газа в Европу. Ведь Украина отказалась продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, которое завершилось 1 января.

Кто больше всего покупает СПГ у России?

Вместе с тем Евросоюз является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа из России (СПГ), пишет The Guardian.

По информации Crea, страны блока купили половину от всего общего объема экспорта СПГ из России. В общем ЕС импортировал российского газа на 42 миллиарда евро.

Больше всего СПГ покупают у России такие страны:

Венгрия и Словакия;

Франция;

Бельгия;

Нидерланды.

Стоит знать! А вот в Испании завили, что готовы запретить импорт российского сжиженного газа до 2027 года, если Евросоюз ускорит отказ от него.

Как ЕС планирует отказаться от газа России?