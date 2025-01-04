Когда и почему будет поступать третья платежка за газ

Еще раньше Министерство энергетики утвердило "Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома". Поэтому в документе были прописаны специальные требования, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

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Таким образом, в январе в списке обновленных коммунальных квитанций от газораспределительных сетей будет дополнительная сумма за услугу "Техническое обслуживание ВБСГ, то есть за обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Расчеты на оплату потребители будут получать в том месяце, в котором будет проводиться техническое обслуживание по определенному графику.

Оплату будут начислять только один раз в 3 или 5 лет.

Обращаем ваше внимание, что реквизиты за оплату ТО ВБСГ отличаются от реквизитов за распределение природного газа. Платить за услугу необходимо согласно квитанции за техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения,

– написали в "Нафтогазе".

Обратите внимание! Сумма в каждой платежке будет зависеть от региона, где проживают потребители, протяженности общих сетей в здании и количества квартир.