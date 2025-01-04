Коли та чому надходитиме третя платіжка за газ

Ще раніше Міністерство енергетики затвердило "Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку". Відтак у документі були прописані спеціальні вимоги, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз України".

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Таким чином, у січні у списку оновлених комунальних квитанцій від газорозподільчих мереж буде додаткова сума за послугу "Технічне обслуговування ВБСГ, тобто за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Розрахунки на оплату споживачі отримуватимуть у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком.

Оплату будуть нараховувати лише один раз на 3 або 5 років.

Звертаємо вашу увагу, що реквізити за оплату ТО ВБСГ відрізняються від реквізитів за розподіл природного газу. Сплачувати за послугу необхідно згідно з квитанцією за технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання,

– написали у "Нафтогазі".

Зверніть увагу! Сума у кожній платіжці буде залежати від регіону, де проживають споживачі, протяжності загальних мереж у будівлі та кількості квартир.