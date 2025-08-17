Из-за чего могут украинцам отключить газ?

До сих пор многие потребители отказываются платить за распределение газа, считая этот платеж незаконным. Если раньше это могло завершиться только судебными спорами, то теперь все рискуют остаться еще и без голубого топлива, напоминает 24 Канал со ссылкой на "Тернопольгоргаз".

Размер долга значения не имеет. Решающим является нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении поставок,

– отмечают в компании.

Платежную дисциплину за газ следует соблюдать особенно внимательно. За распределение голубого топлива необходимо платить ежемесячно до 20 числа включительно, а за его поставки в пределах базового годового предложения – не позднее 25 числа следующего месяца.

Важно! Если же долг не погашен в течение 10 дней после этих сроков, поставщик имеет право начать процедуру отключения.