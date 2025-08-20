Як отримувати платіжки онлайн?
Цифрову платіжку можна отримати значно раніше за паперову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
Цифровий формат рахунку можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків і мати доступ до архіву оплат. Електронна версія платіжки завжди доступна в особистому кабінеті на my.gas.ua, а також у чат-ботах GASUA у Viber чи Telegram.
Щоб відмовитись від паперової платіжки потрібно:
- перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;
- відкрийти розділ "Налаштування";
- увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".
Який тариф на газ в Україні?
Найбільша компанія-газопостачальник в Україні Нафтогаз обслуговує своїх споживачів за тарифним планом Фіксований з ціною 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.
Що нового відомо про тарифи на газ та оплату?
- У червні 2025 року ціни на газ в Україні зросли на 11,9% до 17 354 гривень за 1 000 кубометрів, перевищуючи минулорічну ціну в 12 563 гривні. Натомість ціни на газ у Європі перебувають на рівні 425 доларів за 1 000 кубометрів.
- Програма "Національний кешбек" повертає 10% від витрат на українські товари, які можна використати для оплати комунальних послуг, зокрема платити за газ можна менше.
- Українцям відключатимуть газ за порушення строків оплати та ігнорування попереджень про неплатежі. Якщо раніше це могло завершитися лише судовими суперечками, то тепер усі ризикують залишитися ще й без блакитного палива.