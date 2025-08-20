Як отримувати платіжки онлайн?

Цифрову платіжку можна отримати значно раніше за паперову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

Цифровий формат рахунку можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків і мати доступ до архіву оплат. Електронна версія платіжки завжди доступна в особистому кабінеті на my.gas.ua, а також у чат-ботах GASUA у Viber чи Telegram.

Щоб відмовитись від паперової платіжки потрібно:

перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;

відкрийти розділ "Налаштування";

увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".

Який тариф на газ в Україні? Найбільша компанія-газопостачальник в Україні Нафтогаз обслуговує своїх споживачів за тарифним планом Фіксований з ціною 7,96 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Що нового відомо про тарифи на газ та оплату?