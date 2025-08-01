Как получить новую платежку из "Нафтогаза"?
Электронная платежка поступает раньше бумажной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Цифровой формат счета не зависит от погоды или любых других факторов. Обычно его можно просмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов – и иметь под рукой архив оплат в любой момент,
– сообщает компания.
Где можно посмотреть электронную платежку:
- в личном кабинете на сайте регулятора;
- в чат-боте GASUA в Viber;
- в чат-боте GASUA в Telegram.
Чтобы получать электронный счет, потребитель должен отказаться от бумажной платежки. Для этого нужно:
- зайти в личный кабинет на сайте "Нафтогаза";
- зайти в раздел "Настройки";
- выбрать опцию "Получать счета онлайн" и подтвердить свое намерение.