Как получить новую платежку из "Нафтогаза"?

Электронная платежка поступает раньше бумажной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Цифровой формат счета не зависит от погоды или любых других факторов. Обычно его можно просмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов – и иметь под рукой архив оплат в любой момент,

– сообщает компания.

Где можно посмотреть электронную платежку:

в личном кабинете на сайте регулятора;

в чат-боте GASUA в Viber;

в чат-боте GASUA в Telegram.

Чтобы получать электронный счет, потребитель должен отказаться от бумажной платежки. Для этого нужно: