Як отримати нову платіжку з "Нафтогазу"?
Електронна платіжка надходить раніше паперової, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Цифровий формат рахунку не залежить від погоди чи будь-яких інших чинників. Зазвичай його можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків – і мати під рукою архів оплат у будь-який момент,
– повідомляє компанія.
Де можна переглянути електронну платіжку:
- у особистому кабінеті на сайті регулятора;
- у чат-боті GASUA у Viber;
- у чат-боті GASUA в Telegram.
Щоб отримувати електронний рахунок, споживач має відмовитись від паперової платіжки. Для цього потрібно:
- зайти в особистий кабінет на сайті "Нафтогазу";
- зайти в розділ "Налаштування";
- обрати опцію "Отримувати рахунки онлайн" та підтвердити свій намір.