Як отримати нову платіжку з "Нафтогазу"?

Електронна платіжка надходить раніше паперової, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Цифровий формат рахунку не залежить від погоди чи будь-яких інших чинників. Зазвичай його можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків – і мати під рукою архів оплат у будь-який момент,

– повідомляє компанія.

Де можна переглянути електронну платіжку:

у особистому кабінеті на сайті регулятора;

у чат-боті GASUA у Viber;

у чат-боті GASUA в Telegram.

Щоб отримувати електронний рахунок, споживач має відмовитись від паперової платіжки. Для цього потрібно: