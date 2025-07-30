Кому прийдуть борги за газ у серпні?

Якщо споживач не передає показники лічильника щомісяця до 5 числа, йому автоматично нараховують середньомісячне споживання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

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Зокрема, одна клієнтка компанії поскаржилась, що після виїзду з Харківщини на початку повномасштабної війни їй нарахували 1 000 кубометрів газу, хоча вона не користувалася житлом.

Я проживала у Старосалтів, Харківська область. Зараз переселенка. В лютому 2022 року мені нарахували 1 000 кубометрів. Так як почалася війна, я не змогла розібратися з цією проблемою. Зараз моя квартира розбита (пряме попадання). Мені дзвонять кожний день з приводу боргу. Так, я згодна заплатити борг, але той, що по лічильнику. Телефони, які дають, вони всі не працюють. Писала листа та їздила в Харків.Нафтогаз. Але ніхто не хоче перевіряти показники…,

– йдеться у зверненні.

У компанії пояснюють, що "Нафтогаз" не визначає обсяги спожитого газу. Його функції лише нарахування до сплати та формування квитанцій на основі даних.

Зверніть увагу! За облік і розрахунок об’ємів газу відповідають місцеві оператори газорозподільних мереж, до яких і радять звертатися у разі спірних нарахувань.