Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що міфом є те, що війна Росії проти України фінансується продажем російських енергоресурсів. Її нафтогазові доходи складають лише 20%.
Звідки насправді Росія бере гроші на війну?
Сергій Фурса зазначив, що решта 80% російської економіки – це інші прибутки, які підживлювалися всіма резервами, які було накопичено за 30 років продажу дорогої нафти.
Тому поточна ціна на нафту (яка зараз знизилась – 24 Канал), звісно, впливає на доходи російського бюджету, але не суттєво. Росія вже не бензоколонка. У 2026 році це знов не виправиться, бо їм треба "палити" гроші на війну. Це будуть гроші, які росіяни фактично друкують, або забирають із банків,
– сказав він.
Економіст вважає, що, з огляду на західні санкції, зниження російських прибутків від продажу нафти мають частковий вплив на спроможності країни-агресорки вести війну, проте не настільки вагомий, як здається чи хотілось би.
Бюджет Росії, як і будь-якої іншої країни, формує ПДВ, тобто споживацькі потреби громадян. Проте у Росії фінансові спроможності людей зараз знижуються, що впливає на можливості купувати.
Сергій Фурса додав, що російське споживання напряму залежить від динаміки економіки й того, скільки "спалять" нових грошей та якою буде інфляція.
Які у Росії економічні проблеми?
У Росії зменшуються доходи від продажу нафти, які Кремль використовує для продовження війни в Україні. На це вплинули санкції США проти енергетичних компаній країни-агресорки.
Російський бізнес переживає скрутні часи. Багато компаній можуть значно скоротити персонал та знизити зарплати. Крім того, вони готуються перевести певні процеси роботи в автоматизований режим, щоб зменшити видатки на людську працю.
Росія не виконала план збору податків. Відомо про нестачу 5 трильйонів рублів. На це вплинули санкції та уповільнення доходів.