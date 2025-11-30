Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що міфом є те, що війна Росії проти України фінансується продажем російських енергоресурсів. Її нафтогазові доходи складають лише 20%.

Дивіться також Як Кремль дурить Трампа: експерти розібрали нахабні заяви Путіна про війну та мирну угоду

Звідки насправді Росія бере гроші на війну?

Сергій Фурса зазначив, що решта 80% російської економіки – це інші прибутки, які підживлювалися всіма резервами, які було накопичено за 30 років продажу дорогої нафти.

Тому поточна ціна на нафту (яка зараз знизилась – 24 Канал), звісно, впливає на доходи російського бюджету, але не суттєво. Росія вже не бензоколонка. У 2026 році це знов не виправиться, бо їм треба "палити" гроші на війну. Це будуть гроші, які росіяни фактично друкують, або забирають із банків,

– сказав він.

Економіст вважає, що, з огляду на західні санкції, зниження російських прибутків від продажу нафти мають частковий вплив на спроможності країни-агресорки вести війну, проте не настільки вагомий, як здається чи хотілось би.

Бюджет Росії, як і будь-якої іншої країни, формує ПДВ, тобто споживацькі потреби громадян. Проте у Росії фінансові спроможності людей зараз знижуються, що впливає на можливості купувати.

Сергій Фурса додав, що російське споживання напряму залежить від динаміки економіки й того, скільки "спалять" нових грошей та якою буде інфляція.

Які у Росії економічні проблеми?