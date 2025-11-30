Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что мифом является то, что война России против Украины финансируется продажей российских энергоресурсов. Ее нефтегазовые доходы составляют лишь 20%.
Смотрите также Как Кремль обманывает Трампа: эксперты разобрали наглые заявления Путина о войне и мирном соглашении
Откуда на самом деле Россия берет деньги на войну?
Сергей Фурса отметил, что остальные 80% российской экономики – это другие доходы, которые подпитывались всеми резервами, которые были накоплены за 30 лет продажи дорогой нефти.
Поэтому текущая цена на нефть (которая сейчас снизилась – 24 Канал), конечно, влияет на доходы российского бюджета, но не существенно. Россия уже не бензоколонка. В 2026 году это снова не исправится, потому что им надо "жечь" деньги на войну. Это будут деньги, которые россияне фактически печатают, или забирают из банков,
– сказал он.
Экономист считает, что, учитывая западные санкции, снижение российских доходов от продажи нефти имеют частичное влияние на способности страны-агрессора вести войну, однако не столь весомый, как кажется или хотелось бы.
Бюджет России, как и любой другой страны, формирует НДС, то есть потребительские нужды граждан. Однако в России финансовые возможности людей сейчас снижаются, что влияет на возможности покупать.
Сергей Фурса добавил, что российское потребление напрямую зависит от динамики экономики и того, сколько "сожгут" новых денег и какой будет инфляция.
Какие у России экономические проблемы?
В России уменьшаются доходы от продажи нефти, которые Кремль использует для продолжения войны в Украине. На это повлияли санкции США против энергетических компаний страны-агрессора.
Российский бизнес переживает трудные времена. Многие компании могут значительно сократить персонал и снизить зарплаты. Кроме того, они готовятся перевести определенные процессы работы в автоматизированный режим, чтобы уменьшить расходы на человеческий труд.
Россия не выполнила план сбора налогов. Известно о недостатке 5 триллионов рублей. На это повлияли санкции и замедление доходов.