Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что мифом является то, что война России против Украины финансируется продажей российских энергоресурсов. Ее нефтегазовые доходы составляют лишь 20%.

Откуда на самом деле Россия берет деньги на войну?

Сергей Фурса отметил, что остальные 80% российской экономики – это другие доходы, которые подпитывались всеми резервами, которые были накоплены за 30 лет продажи дорогой нефти.

Поэтому текущая цена на нефть (которая сейчас снизилась – 24 Канал), конечно, влияет на доходы российского бюджета, но не существенно. Россия уже не бензоколонка. В 2026 году это снова не исправится, потому что им надо "жечь" деньги на войну. Это будут деньги, которые россияне фактически печатают, или забирают из банков,

– сказал он.

Экономист считает, что, учитывая западные санкции, снижение российских доходов от продажи нефти имеют частичное влияние на способности страны-агрессора вести войну, однако не столь весомый, как кажется или хотелось бы.

Бюджет России, как и любой другой страны, формирует НДС, то есть потребительские нужды граждан. Однако в России финансовые возможности людей сейчас снижаются, что влияет на возможности покупать.

Сергей Фурса добавил, что российское потребление напрямую зависит от динамики экономики и того, сколько "сожгут" новых денег и какой будет инфляция.

Какие у России экономические проблемы?