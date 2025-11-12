Як скоротився експорт нафти?

За даними відстеження суден, за чотири тижні до 9 листопада Росія експортувала 3,45 мільйона барелів на добу – це на 130 тисяч барелів менше, ніж у такий самий попередній період, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також На російську нафту рекордні знижки: скільки вона коштує зараз

Після введення США нових санкцій проти "Роснефті" та "Лукойла" минулого місяця деякі покупці в Азії заявили про скорочення закупівель.

Однак, за словами видання, точні обсяги скорочення експорту російської нафти у ці країни наразі важко визначити, оскільки танкери тримають у секреті кінцевий пункт призначення.

Приблизно 35% вантажів нафти за останні чотири тижні досі не мають остаточної точки призначення.

Лише відомо, що більшість танкерів прямують через Суецький канал до Азії, але кінцеві покупці стануть відомі лише після прибуття суден.

Скорочення експорту збіглося з падінням цін на нафту, що призвело до скорочення доходів Кремля для фінансування війни в Україні.

У середньому вартість експорту за чотири тижні впало до мінімуму від серпня.

Разом з тим запаси російської нафти на танкерах зросли до понад 350 мільйонів барелів – це на 22 мільйони барелів або на 7% більше, ніж на початку вересня.

Важливо! Водночас на експорт нафти впливають удари українських дронів на НПЗ Росії. Через пошкодження на заводах Москва змушена перенаправляти сиру нафту на експортні термінали.

Які проблеми з експортом нафти?

Окрім того, санкції США змусили перевізників відмовлятися від транспортування російської нафти морським шляхом. Вони не беруть замовлення, а якщо й беруть, то значно завищують ціни на свої послуги, розповів співробітник Інституту Брукінгса Робін Брукс.

Зокрема, грецькі судновласники, які цьогоріч щомісяця транспортували від 10 до 20 мільйонів барелів російської нафти, наприкінці жовтня скоротили свою участь у перевезеннях до мінімуму.

Після цього перевозити нафту сорту Urals доводиться переважно суднам "тіньового флоту" Росії.

Варто знати! При цьому вартість експорту зросла суттєво. Наприклад, перевезення однієї партії нафти Urals з Приморська та Усть-Луги до портів Індії сягнуло понад 8 мільйонів доларів проти 7 мільйонів доларів ​​на початку жовтня.

Що ще відомо про експорт російської нафти?