Однак насправді найгірший сценарій для Москви ще попереду. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що мовиться про родовища.
Який страшний сценарій реалізується в Росії?
Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що вже за перше півріччя цього року є дані про спад російського експорту нафти. Обвал за добу оцінюється з 5 мільйонів барелів до 3,8.
Росіяни, за його словами, мають проблеми з двох напрямків. По-перше, зменшується експорт нафти, по-друге, сиру нафту, яку вони не можуть продати, потрібно переробляти. А через масштаби уражень нафтової галузі вони це робити не можуть.
Хоч росіяни намагаються знову вводити об'єкти в експлуатацію, навіть на внутрішньому ринку можна спостерігати серйозний дефіцит палива.
Динаміка для російської влади невтішна. До чого це буде призводити? До консервації частини російських родовищ. Це найстрашніше, що може бути для світової бензоколонки, якою була Росія. Збитки зараз сягають до 50 мільярдів доларів в річному еквіваленті, згодом сума може зрости,
– наголосив він.
Чаленко додав, що далі все буде залежати від американських санкцій на нафту Росії. Адже, наприклад, Віктор Орбан може поїхати до Дональда Трампа та переконувати їх зняти.
Якими були останні удари по нафтових об'єктах Росії?
- Дрони атакували російське місто Туапсе, пожежа спалахнула на глибоководних причалах "Роснафти". Однак з естакад, куди було влучання, є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами.
- Нещодавно ГУР підірвали нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області. Щорічно "Кольцевой" міг перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйона тонн дизпалива та до 1,6 мільйона тонн бензину.
- В кінці жовтня ЗСУ атакували два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел. Перший з них здійснює експорт нафтопродуктів, другий – забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу.