Однако на самом деле худший сценарий для Москвы еще впереди. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что говорится о месторождениях.

Какой страшный сценарий реализуется в России?

Руководитель Центра анализа и стратегий отметил, что уже за первое полугодие этого года есть данные о спаде российского экспорта нефти. Обвал за сутки оценивается с 5 миллионов баррелей до 3,8.

Россияне, по его словам, имеют проблемы по двум направлениям. Во-первых, уменьшается экспорт нефти, во-вторых, сырую нефть, которую они не могут продать, нужно перерабатывать. А из-за масштабов поражений нефтяной отрасли они это делать не могут.

Хотя россияне пытаются снова вводить объекты в эксплуатацию, даже на внутреннем рынке можно наблюдать серьезный дефицит топлива.

Динамика для российских властей неутешительная. К чему это будет приводить? К консервации части российских месторождений. Это самое страшное, что может быть для мировой бензоколонки, которой была Россия. Убытки сейчас достигают до 50 миллиардов долларов в годовом эквиваленте, впоследствии сумма может вырасти,

– подчеркнул он.

Чаленко добавил, что дальше все будет зависеть от американских санкций на нефть России. Ведь, например, Виктор Орбан может поехать к Дональду Трампу и убеждать их снять.

Какими были последние удары по нефтяным объектам России?