Чого очікувати від візиту Віткоффа до Росії, розповідає 24 Канал із посиланням на The Times.

Чи змінить свою позицію Путін після приїзду Віткоффа?

Відомо, що спецпредставник Трампа наступного тижня відвідає Москву та зустрінеться із російськими колегами. У Кремлі його, ймовірно, зустрінуть дуже тепло, однак Путін навряд чи погодиться хоч на якість поступки у питанні завершення війни в Україні.

Російський диктатор стоїть на своєму та не збирається йти на зустріч миру. Водночас на саміті з питань безпеки у Киргизстані у четвер, 27 листопада, Путін заявив, що мирний план, який розробляє делегація США та України у Женеві може стати базою для обговорень. Також він наголосив, що першочерговий 28-пунктний мирний план Трампа є важливим для Москви.

Такі заяви очільника Кремля свідчать про жорстку максималістську позицію та ставлять Трампа у досить незручне становище, адже він досі впевнений у можливості швидко укласти мирну угоду. Росія ж продовжує демонструвати свою впевненість, вихваляючись нібито успіхами на фронті та завдаючи ударів по містах та енергетиці України.

Важливо знати! Політолог Олег Лісний зазначив в етері 24 Каналу, що Путін намагатиметься тиснути на Трампа через Стіва Віткоффа. Очільник Кремля прагне, щоб президент США змусив Україну погодитись на капітуляцію. За словами експерта, Віткофф не лише без критики сприймає російську пропаганду, а й сам підсилює ці "страшилки", коли переказує їх Трампу.

Ймовірно, Путін лише удає зацікавленість у цій угоді, використовуючи процес, щоб показати Зеленського як основну перешкоду на шляху до миру та загострити напруженість між США, Україною та Європою. Водночас російський диктатор на саміті у Киргизстані чітко дав зрозуміти, що готовий відмовитись від будь-якої угоди, оскільки вважає, що має значну перевагу на полі бою. За його словами, якщо українські війська не залишать території, які він вимагає, Росія захопить їх силою.

Дональд Трамп вважає, що повернення Росії до клубу G7 стане сильним стимулом для Путіна все ж погодитись на мирну угоду, однак глава Кремля, схоже не вражений. За інформацією видання, він з насмішкою запитав, як це взагалі має працювати. Натомість російський диктатор хоче отримати гарантії, що Україна не приєднається до НАТО, віддасть частину своїх територій, а санкції проти Росії поступово пом'якшать.

Якщо ці домовленості не вдасться досягти, Путін також може використати наступний раунд переговорів, щоб спробувати поглибити трансатлантичний розкол.

Що відомо про візит Віткоффа до Москви?