Чего ожидать от визита Уиткоффа в Россию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Изменит ли свою позицию Путин после приезда Уиткоффа?

Известно, что спецпредставитель Трампа на следующей неделе посетит Москву и встретится с российскими коллегами. В Кремле его, вероятно, встретят очень тепло, однако Путин вряд ли согласится хоть на какие-то уступки в вопросе завершения войны в Украине.

Российский диктатор стоит на своем и не собирается идти на встречу миру. В то же время на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане в четверг, 27 ноября, Путин заявил, что мирный план, который разрабатывает делегация США и Украины в Женеве может стать базой для обсуждений. Также он отметил, что первоочередной 28-пунктный мирный план Трампа является важным для Москвы.

Такие заявления главы Кремля свидетельствуют о жесткой максималистской позиции и ставят Трампа в достаточно неудобное положение, ведь он до сих пор уверен в возможности быстро заключить мирное соглашение. Россия же продолжает демонстрировать свою уверенность, хвастаясь якобы успехами на фронте и нанося удары по городам и энергетике Украины.

Важно знать! Политолог Олег Лесной отметил в эфире 24 Канала, что Путин будет пытаться давить на Трампа через Стива Уиткоффа. Глава Кремля стремится, чтобы президент США заставил Украину согласиться на капитуляцию. По словам эксперта, Уиткофф не только без критики воспринимает российскую пропаганду, но и сам усиливает эти "страшилки", когда пересказывает их Трампу.

Вероятно, Путин только делает вид заинтересованности в этом соглашении, используя процесс, чтобы показать Зеленского как основное препятствие на пути к миру и обострить напряженность между США, Украиной и Европой. В то же время российский диктатор на саммите в Кыргызстане четко дал понять, что готов отказаться от любого соглашения, поскольку считает, что имеет значительное преимущество на поле боя. По его словам, если украинские войска не оставят территории, которые он требует, Россия захватит их силой.

Дональд Трамп считает, что возвращение России в клуб G7 станет сильным стимулом для Путина все же согласиться на мирное соглашение, однако глава Кремля, похоже не впечатлен. По информации издания, он с насмешкой спросил, как это вообще должно работать. Зато российский диктатор хочет получить гарантии, что Украина не присоединится к НАТО, отдаст часть своих территорий, а санкции против России постепенно смягчат.

Если эти договоренности не удастся достичь, Путин также может использовать следующий раунд переговоров, чтобы попытаться углубить трансатлантический раскол.

Что известно о визите Виткоффа в Москву?