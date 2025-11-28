Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, яку цитує російське пропагандистське видання РБК.
Цікаво Мирної угоди можна досягти й без участі Віткоффа, – Bloomberg
Що відомо про майбутній візит Віткоффа у Москву?
Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін прийме спецпосланника президента США Стіва Віткоффа в Москві в першій половині наступного тижня.
Точну дату Кремль оголосить своєчасно,
– повідомив прессекретар російського президента.
Раніше про те, що Віткофф має прибути у російську столицю в перших числах грудня казав і сам Володимир Путін. Очільник Кремля також сказав, що перемовниками по Україні з боку Росії будуть помічники президента Росії Володимир Мединський та Юрій Ушаков та представники російського МЗС.
До речі, політолог Олег Лісний зазначив в етері 24 Каналу, що Путін через Стіва Віткоффа намагатиметься тиснути на Трампа, щоб той змусив Україну до капітуляції. А сам спецпредставник Трампа, на думку експерта, не лише некритично сприймає російську пропаганду, а й посилює ці "страшилки", коли переповідає їх американському президенту.
Який скандал трапився зі Стівом Віткоффом нещодавно?
Агентство Bloomberg 25 листопада оприлюднило стенограму розмови між помічником Путіна Юрієм Ушаковим та керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. За даними агентства, 29 жовтня вони обговорювали, як непублічно передати свій проєкт "мирного плану" команді Дональда Трампа, аби американці змогли представити його як власну ініціативу.
З цієї стенограми також з'ясувалося, що Стів Віткофф давав поради, як Володимиру Путіну знайти підхід до Дональда Трампа. Зокрема, однією з порад було, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою в Газі перед візитом Зеленського до Вашингтона.
Сам Дональд Трамп, реагуючи на ці "зливи", заявив, що поведінка Віткоффа у стенограмі є "типовою для людини, яка займається укладанням угод". За словами американського лідера, ефективні переговори завжди передбачають певний тиск і переконування обох сторін.
Водночас серед американського політикуму оприлюднені розмови спричинили справжній шквал емоцій. Казали, що посадовцю більше не можна довіряти переговори щодо завершення російсько-української війни, а також називали його "справжнім зрадником".