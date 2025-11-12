Що компанії готують для працівників?

Урізатимуть видатки за рахунок працівників. Зокрема, 38% великих та середніх компаній планують скоротити фонд оплати праці, передає 24 Канал з посиланням на російський Forbes.

Понад третина (32%) цих підприємств планує звільнення та автоматизацію роботи. Решта фірм має намір діяти не так категорично та скоротити премії, переглянути структуру виплат та перейти на часткову зайнятість.

Разом з тим бізнес в Росії розглядає й інші способи зменшення витрат, аби втриматися на плаву:

до 30% компаній хочуть урізати видатки на навчання працівників;

29% фірм скоротять кошти на відрядження;

43% – відмовляться від виготовлення сувенірної продукції з логотипом;

31% – від участі у конференціях та виставках;

31% – від листівок та банерів;

26% – від реклами;

29% зменшать проведення маркетингових досліджень.

Водночас лише 10% компаній планують зменшити витрати на запуск нових продуктів та просування вже існуючих.

Проте майже половина підприємств має намір скоротити транспортні витрати за рахунок оптимізації завантаження транспорту, маршрутів та контролю за витратами пального.

Окрім того, 18% компаній збираються знизити витрати на оренду приміщень.

Варто знати! Більшість російських компаній (63%) очікують зростання собівартості власних товарів і послуг без урахування інфляції. Тому, окрім економії на працівниках, понад третина бізнесу (31%) збирається перейти на більше дешеві аналоги сировини та комплектуючих.

Що відомо про звільнення в Росії?

Зауважимо, що звільнення та скорочення виплат у Росії розпочалися вже у 2025 році. Зокрема, у ІІ кварталі 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, пише Центр протидії дезінформації.

Підприємства масово заморозили найм нових працівників.

А тим, хто працює, урізали соцпакет – скоротили премії та скоротили повну зайнятість.

Бізнес втрачає ресурси для підтримки зайнятості. Приховане безробіття вже охопило цілі сектори,

– наголосили у ЦПД.

Важливо! Лише у липні борги по зарплаті у Росії зросли на 25% – до 1,7 мільярда рублів.

Як страждають працівники?

Через різке падіння обсягів будівництва найбільший виробник цементу в Росії – компанія Cemros – запровадила чотириденний робочий тиждень, який триватиме до кінця 2025 року. Аналогічні заходи вже застосували Горьківський автозавод (ГАЗ) і КамАЗ.

Тим часом "Російські залізниці", де працює близько 700 тисяч осіб, змушують співробітників центрального офісу брати по три додаткові неоплачувані вихідні на місяць.

Алмазодобувна компанія "Алроса" скоротила штат на 10%, звільнивши працівників, які не були безпосередньо залучені до процесу видобутку. Крім того, компанія тимчасово призупинила роботу на менш прибуткових родовищах.

Ще один промисловий гігант – "Свєза" – закрив свій фанерний завод у Тюмені через різке зниження попиту на меблі. Унаслідок цього понад 300 людей залишилися без роботи.