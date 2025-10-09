Як страждають працівники?
Щонайменше 6 російських компаній у галузях видобутку й транспорту скоротили робочий тиждень, щоб зменшити свої витрати, але не звільняти офіційно працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Причиною проблем у промисловості стали сповільнення економіки, падіння внутрішнього попиту та зникнення експортних ринків через санкції.
Через різкий спад будівництва найбільший виробник цементу в Росії – компанія Cemros – перейшла на 4-денний робочий тиждень до кінця 2025 року, щоб зберегти персонал.
Аналогічна ситуація у автомобільній галузі:
- Горьківський автозавод (ГАЗ) з 20 тисячами працівників від серпня теж запровадив 4-денний робочий тиждень.
- Те саме вчинив виробник вантажівок КамАЗ, що має 30-тисячний штат.
- А найбільший автовиробник країни – "Автоваз", який має понад 40 тисяч працівників, перейшов 4-денний графік із 29 вересня.
Тим часом "Російські залізниці", зі штатом до 700 тисяч осіб, змушують працівників центрального офісу брати по 3 додаткові вихідні на місяць, які не оплачують.
Де ситуація найгірша?
Деякі підприємства, де ситуація критична, перейшли від скорочень робочого тижня до звільнень.
- Алмазодобувна компанія "Алроса" скоротила свій штат на 10% – постраждали співробітники, які не задіяні безпосередньо у видобутку. Також вона тимчасово зупинила роботу на менш прибуткових родовищах.
- Аналогічно вчиняють підприємства у металургії, вугільній, деревообробній і гірничій галузях, скорочуючи виробництво чи персонал. Зокрема, компанія "Свеза" закрила фанерний завод у Тюмені через падіння попиту на меблі, через що понад 300 людей втратили роботу.
Та найбільше страждає вугільна галузь, де працює близько 150 тисяч людей. Близько 30 підприємств у цьому секторі вже перебувають на межі банкрутства. За даними консалтингової компанії NEFT Research, у першій половині 2025 року у вугільній галузі звільнили близько 19 тисяч людей.
Важливо! Офіційна статистика Росії зафіксувала тривожні тенденції у промисловості. За її даними, заборгованість заробітної плати лише у серпні досягла 1,64 мільярда рублів – це втричі більше, ніж торік.
Яка ситуація в економіці Росії?
Лише за шість місяців 2025 року темпи економічного зростання Росії сповільнилися в 11 разів. Криза охопила майже всі сектори промисловості. Галузі, які минулого року приносили прибуток, тепер демонструють значне падіння: виробництво меблів скоротилося на 12%, одягу – на 7%, електрообладнання – на 6,5%, а металургія втратила понад 10% обсягів.
Прогноз Світового банку свідчить, що зростання ВВП Росії до 2028 року не перевищуватиме 1% на рік, що фактично можна розглядати як рецесію, особливо на фоні стійко високої інфляції.
Попри очевидну стагнацію, президент Володимир Путін заперечує проблеми економіки, перекладаючи відповідальність на Центробанк та його високі процентні ставки, які впливають на зростання цін і рівень інфляції.