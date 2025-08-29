Як сповільнилася економіка Росії?
За офіційними даними російського уряду, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у липні склало усього 0,4%. Це означає, що економіка Росії майже скотилася в стагнацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
- Ще у червні 2025 року ВВП в Росії зріс на 1%, а в грудні минулого – на цілих 4,5%.
- Таким чином, усього за 6 місяців зростання економіки загальмувало в 11 разів.
У промисловості Росії криза спостерігається майже повсюди. Галузі, які минулого року, давали прибутки, занепали:
- виробництво меблів скоротилося на 12%;
- одягу – на 7%;
- електрообладнання – на 6,5%;
- металургія – на понад 10%.
Проблеми розпочалися навіть у військово-промисловому комплексі, який має критичне значення для Путіна у війні проти України. Виробництво металовиробів та електроніки теж сповільнилося – зростання скоротилося у 3,5 – 5 разів.
Резерви для "підживлення" економіки Росії вичерпуються. Війна та санкції штовхають її у затяжну кризу,
– зазначає ЦПД.
У центрі прогнозують, що Кремлю доведеться забирати ресурси у цивільних секторів для продовження фінансування путінської війни, а це лише більше загальмує розвиток економіки.
Що означає стагнація?
Стагнація – це стан економіки, коли відсутнє помітне зростання або розвиток: виробництво, доходи та зайнятість залишаються на одному рівні або рухаються дуже повільно. При цьому інфляція й ціни можуть продовжувати зростати. Такий період вважають небезпечним, бо він сигналізує про проблеми в економічній системі й може перерости у кризу.
Проблеми в російській економіці: що відомо?
- За даними аналітиків, економіка Росії на межі краху, оскільки дефіцит бюджету досяг найбільшого рівня за понад 30 років. При цьому інфляція та процентні ставки залишаються занадто високими, а банки попереджають про загрозу боргової кризи.
- Через фінансові труднощі третина російських підприємств вже економить на робітниках. Наймання нових співробітників заморожують, соцпакет урізають, зокрема, виплати премій та бонусів. Борги ж по зарплаті в Росії лише у липні зросли на 25%.
- На цьому тлі влада Росії планує жорстку економію. Збирається скоротити витрати на сфери, не пов'язані з війною, та підвищити податки. Це необхідно, щоб покрити великі воєнні затрати.