Як сповільнилася економіка Росії?

За офіційними даними російського уряду, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у липні склало усього 0,4%. Це означає, що економіка Росії майже скотилася в стагнацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Одна з галузей Росії перебуває у стані кризи: частина підприємств "приречена"

Ще у червні 2025 року ВВП в Росії зріс на 1%, а в грудні минулого – на цілих 4,5%.

Таким чином, усього за 6 місяців зростання економіки загальмувало в 11 разів.

У промисловості Росії криза спостерігається майже повсюди. Галузі, які минулого року, давали прибутки, занепали:

виробництво меблів скоротилося на 12%;

одягу – на 7%;

електрообладнання – на 6,5%;

металургія – на понад 10%.

Проблеми розпочалися навіть у військово-промисловому комплексі, який має критичне значення для Путіна у війні проти України. Виробництво металовиробів та електроніки теж сповільнилося – зростання скоротилося у 3,5 – 5 разів.

Резерви для "підживлення" економіки Росії вичерпуються. Війна та санкції штовхають її у затяжну кризу,

– зазначає ЦПД.

У центрі прогнозують, що Кремлю доведеться забирати ресурси у цивільних секторів для продовження фінансування путінської війни, а це лише більше загальмує розвиток економіки.

Що означає стагнація? Стагнація – це стан економіки, коли відсутнє помітне зростання або розвиток: виробництво, доходи та зайнятість залишаються на одному рівні або рухаються дуже повільно. При цьому інфляція й ціни можуть продовжувати зростати. Такий період вважають небезпечним, бо він сигналізує про проблеми в економічній системі й може перерости у кризу.

Проблеми в російській економіці: що відомо?