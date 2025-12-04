Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що "Примари" систематично дістають в ті місця, про які окупанти навіть не здогадуються. Втрата МіГ-29 значно вплинула "гаманець" Кремля.
Цікава деталь у спецоперації зі знищення ворожого МіГ-29 у Криму
Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що спецпідрозділ ГУР "Примари" – це той підрозділ, який вже неодноразово завдавав ударів по узбережжю Криму. Бійці використовують дрони, зокрема і морські, щоб атакувати з моря ті об'єкти, які в Росії вважали захищеними.
В Криму є партизани, які діляться необхідною інформацією – допомагають виявити місце стоянки цих літаків. Далі ГУР вже продумують операцію знищення та дістають до них засобами ураження. Нагадаю, що литовища є найзахищенішими об'єктами, вони перебувають під щільним захистом ППО,
– наголосив він.
Кузан додав, що хоч вдалось знищити один літак, але кількість коштів, які Росія має вкласти у його захист, є набагато більша.
Зауважте! "Примари" регулярно виводять з ладу російські радіолокаційні станції, зенітні комплекси, а тепер і авіацію противника. Раніше серед уражених об'єктів були й російські протичовнові літаки Бе-12.
Останні операції ГУР:
- Бійці ГУР спільно з рухом опору провели успішну операцію на окупованій території. В результаті, підірвали два автомобілі, на яких пересувались окупанти з російського підрозділу "Ахмат".
- Тим часом на Донбасі розвідники уразили важливі елементи ворожої ППО – пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні та одразу 2 дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
- Раніше, також в Криму, військові з розвідки знищили російський гелікоптер і дороговартісні системи ППО. Крім того, бійці змогли убезпечити свої дрони від удару ракетою з комплексу ворога "Панцир-С1".