Як Путін оцінює стан російської економіки?
Путін заперечує стагнацію російської економіки, попри показники ВВП, повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію "Східного економічного форуму".
Путін не згоден з висновками голови "Сбербанку" про стагнацію російської економіки. За його словами, є проблеми в деяких галузях, проте в основному з економікою все добре.
