Однак виглядає, що Дональд Трамп підтримує новий варіант мирного плану. Ветеран армії США Пол Левандовскі розповів 24 Каналу, що це може бути пов'язано із тим, що загальновідомим найбільшим страхом президента США є ядерна війна. Кремль же часто погрожує цим.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Чому Трамп підтримує новий мирний план?

Пол Левандовскі зазначив, що Росія неодноразово показувала, що начебто цілком готова застосувати ядерну зброю.

Але насправді Кремль ніколи серйозно не розглядав такий варіант. Але у російській манері, націлюючись на об'єкт ядерної енергетики, вони (росіяни – 24 Канал) ніби грають на добре задокументованих страхах Трампа з цього приводу,

– сказав він.

Окупанти, ймовірно, таким чином прагнуть підштовхнути лідера США до думки, що американцям начебто потрібно підтримати мирну угоду, хоч вона і дуже погана.

Однак всіма своїми діями Росія показує, що не готова до завершення війни, адже продовжує агресивно діяти, як проти України, так і проти Європи.

"Я не виключаю того, що Білий дім може бути наївним або свідомо заплющувати очі на наміри Росії", – додав Пол Левандовскі.

Чи змінились умови мирного плану?