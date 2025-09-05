Как Путин оценивает состояние российской экономики?
Путин отрицает стагнацию российской экономики, несмотря на показатели ВВП, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию "Восточного экономического форума".
Путин не согласен с выводами главы "Сбербанка" о стагнации российской экономики. По его словам, есть проблемы в некоторых отраслях, однако в основном с экономикой все хорошо.
