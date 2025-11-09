Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що в Росії вже ухвалений проєкт бюджету на наступні роки. І там є цікава відмінність, на які варто звернути увагу.

До теми Путін у розпачі: експерти назвали 3 напрямки, де Росія зайшла в глухий кут

Як Росія намагається зібрати більше грошей?

Як наголосив Ус, раніше в Росії ухвалювали бюджет за приблизно такою "методичкою". Там прогнозували, що дефіцит бюджету буде скорочуватися, а через 2 роки вони вийдуть на профіцит. Зараз там визнають, що дефіцит буде і у наступні три роки.

Тобто Росія вперше визнає, що в найближчі чотири роки – чинний і 3 наступні – буде дефіцит. Аналітики миттєво порахували, що за таких умов в Росії буде 7 дефіцитних бюджетів. Це наштовхує їх на неприємну аналогію з СРСР, у яких було також 7 дефіцитних бюджетів. Восьмий мав бути у 1991 році, але СРСР не дожив до його завершення,

– сказав Ус.

Зараз Росія змушена всіляко переглядати власні стандарти, аби покривати дефіцит бюджету. Звісно, вони могли б розраховувати на фінансову допомогу від Китаю. Але там також не все так просто.

Ми навіть зараз бачимо, як Китай каже, що "ви можете розмістити "панда-бонди", які не будуть виходити з Китаю. Вони частково врятують ваші гроші, але не допоможуть покрити дефіцит". Китай ці гроші від себе не відпустить. Індія також не випускає значну частину російських грошей. Воно все лежить в рупіях,

– зазначив Ус.

Це й змушує Росію підіймати ПДВ до 22%, урізати одноразову виплату контрактникам, збільшувати різні збори. До прикладу, з 1 грудня там зросте утилізаційний збір за купівлю автівки.

Проблеми в російській економіці: коротко