Зокрема, глава Кремля наполягає на визнанні суверенітету Росії над окупованими Кримом та Донбасом, відведенні ЗСУ з позицій та проведенні виборів. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що криється у нових заявах Путіна та якою ситуація є насправді.

Цікаво Чи є шанс на закінчення війни: Sky News оцінив реакцію Путіна на оновлений план Трампа

Яку геополітичну гру веде Кремль?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що Путін грає в перемовини, які хоче бачити Дональд Трамп. Диктатору вкрай важливо відновити сприятливі та прийнятні відносини з адміністрацією Білого дому, які суттєво погіршилися після скасування саміту в Будапешті.

Трамп ображений, але вважає, що Росія велика та сильна, попри це буде тиснути на неї. Подібна ситуація з Китаєм, хоча Пекін – набагато серйозніший гравець за Москву,

– зауважив Клочок.

Нова заява Путіна на саміті у Киргизстані перегукується зі словами представників Кремля напередодні, коли Юрій Ушаков, відповідаючи на ймовірність рішення про зупинку війни, каже: "Є така можливість та бажання у Кремлі". Водночас Пєсков заявляє, що Кремль поки що на це не готовий.

На думку аналітика, повернення на нове коло переговорів відбудеться десь приблизно після нового року. Навряд чи раніше вдасться досягти домовленостей про зупинку гарячої фази бойових дій, що, як каже Дональд Трамп, є головною поступкою з боку Росії.

Враховуючи економічну ситуацію у Росії, можна обережно припустити, що Москва готова зупинити активні бойові дії. Питання лише, скільки часу для цього потрібно, адже росіяни, не задумуючись, випустили понад 30 мільярдів доларів у рублях, щоб підтримувати бюджет, спрямований на ВПК. Це розганяє інфляцію, економічна ситуація погіршується. Втім, це не зупинило режим Путіна продовжувати війну,

– додав аналітик.

До того ж не треба забувати про ще один суб'єкт переговорного процесу, який доволі обережно коментує останні події – Китай. Телефонна розмова, яка відбулася буквально кілька днів тому між Трампом і Сі Цзіньпінем, свідчить про те, що Китай в процесі.

Отже, заяви Путіна про переговори та "мирний план" більше схожі на велику геополітичну гру, яка продовжується, до якої буде долучено Китай для того, щоб дійсно дійти згоди про замороження війни.

Про підступну гру Кремля: дивіть відео

Путін підло бреше про ситуацію на фронті

Російський узурпатор відзвітував про "майже повне" захоплення Вовчанська та Куп'янська. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що в словах Путіна правди немає, усі його заяви мають виключно пропагандистську мету.

Звісно, ситуація на фронті дуже важка. Зокрема, у Покровську українські війська утримують північну частину міста. Проте у Куп'янську ситуація краща.

Зверніть увагу! Володимир Путін осоромився під час заяв щодо ситуації на Донеччині, бо заплутався у географії. Він повідомив, що російські війська нібито захопили значну частину Комсомольська, однак населеного пункту з такою назвою в області не існує.

"Попри брехливі заяви російського диктатора про "майже" захоплений Куп'янськ, українські війська у північно-західній частині міста перерізають логістичні шляхи ворога", – розповів Романенко.

За його слова, на сході від Куп'янська ситуація дещо складніше. Адже там логістичне забезпечення Сил оборони здійснюється через річку, що значно ускладнює постачання.

Про реальну ситуацію на фронті: дивіть відео

Що криється за словами Путіна про прорив у сфері БпЛА?

Путін заявив про "революцію" у галузі безпілотників Росії й сказав, що росіяни готові всім цим ділитися з партнерами. За словами військового експерта, засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, ці слова свідчать лише про одне – у Кремля закінчуються гроші.

Наприклад, в Якутії перестали нараховувати виплати військовим, тому що банально не вистачає бюджетних коштів. Схожа ситуація сталася в далеко не бідному Санкт-Петербурзі.

Якщо Якутія це відносно бідний регіон, бо з нього викачують гроші в центральні регіони. Однак навіть в Санкт-Петербурзі була ситуація, що не платили через дефіцит бюджетних коштів. Кремль може отримати гроші, продавши технології Північній Кореї та Ірану,

– сказав Нарожний.

На його думку, заява Путіна це більше погроза для західного світу. Цілком ймовірно, що в Росії доволі просунуті дронові технології, й вони погрожують передати їх країнам-маргіналам, якими є партнери Росії, щоб у цих регіонах була напруженість. Зокрема, Північна Корея може почати війну проти Південної Кореї, Японії, а Іран проти Ізраїлю.

Про залякування Москви західних країн: дивіться відео

Що буде, якщо Україна погодиться на територіальні поступки?

Путін також сказав, що Росія зупинить бойові дії, якщо Збройні сили України покинуть зайняті позиції, інакше – армія країни-агресора захопить ці території військовим шляхом.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що зараз Путін намагається геополітичним та інформаційним тиском примусити військово-політичне керівництво України ухвалити рішення про відведення військ з деяких позицій. Проте усі ці ультиматуми не мають жодного сенсу.

Україна так само може заявити, що погодиться на припинення бойових дій, якщо російські війська вийдуть з нашої території. Це заява, щоб поганяти повітря,

– додав Світан.

Він зауважив, що такий розвиток подій матиме для України вкрай негативні наслідки. Адже якщо залишити зайняті позиції, третю лінію оборони, то через декілька років це може призвести до втрати всього лівобережжя України.

Російський диктатор за допомогою банального ФСБшного методу намагається перекласти на Україну усю відповідальність за продовження бойових дій. Путін пробує змінити риторику, щоб розхитати демократичний світ.

Про наслідки територіальних поступок Росії: дивіться відео

Що ще Путін сказав про Україну?