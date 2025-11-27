Деталі передає 24 Канал.

Чому Путін заявив, що неможливо юридично домовитись з керівництвом України?

Диктатор сказав, нібито Росія хоче домовитися з Україною, проте дещо стає на заваді.

Зараз це неможливо юридично, і головне, щоб рішення було визнано міжнародно,

– сказав Путін.

Мова про те, що Москва вкотре говорить про гадану нелегітимність Зеленського і те, що українська влада має вдатися до низки юридичних кроків, аби догодити диктатору. Вони незмінні – провести вибори в Україні.

Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо. Вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори,

– заявив Путін.

І додав, що "Україна за законом має провести референдум з територіальних питань". До цієї вимоги росіяни час від часу повертаються.

Таким чином, стає зрозуміло, що Росія насправді не хоче домовлятися з Україною, а прагне диктувати їй свої умови. Власне, про це було відомо і до того.

До того ж у Москві вважають, що Україна спершу має затанцювати під їхню дудку, а вже потім про щось говоритимуть. Схожим чином діють і США, вимагаючи спершу підписання мирної угоди, і тільки потім погоджуючись обговорити гарантії безпеки. Хоча, якби Росія справді хотіла миру, вона би спершу припинила вогонь.

Окрім цього, Путін назвав одним із ключових моментів у переговорах зі США визнання суверенітету Росії над Кримом та Донбасом.

Цікаво! Майже таку ж заяву Путін робив і два місяці тому, у вересні. Тоді він сказав, що "домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо".

Інші заяви Путіна

Як і завжди, господар Кремля наполягав, що Росія наступає на фронті, а тому Україна в скрутній ситуації. Він похвалився, що окупаційні війська оточили низку міст на Донбасі, проте заплутався в географії.

Путін висловився, буцімто бойові дії ідуть у Комсомольську в Донецькій області. Втім, українські ЗМІ зауважили: під контролем Сил оборони в Донецькій області немає міста або селища, яке має або мало таку назву до декомунізації.