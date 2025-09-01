Про що потрібно повідомляти "Нафтогаз"?

"Нафтогаз" потрібно повідомляти про зміну адреси, прізвища, власника приміщення тощо. Також важливо вчасно виправляти неточності даних, які зафіксовані у системі, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Радимо оновити інформацію, щоб завжди мати безперебійний доступ до наших онлайн-сервісів та вчасно отримувати важливі повідомлення про ваш особовий рахунок,

– зазначає "Нафтогаз".

Актуалізувати дані можна, подавши заявку через спеціальну форму. Її ви можете знайти за посиланням.

Як проводиться актуалізація:

пройдіть ідентифікацію та верифікацію у системі;

подайте спеціальну заяву на сайті чи через Дію;

підтвердіть свій намір за допомогою КЕП чи Дія.Підпис;

прикріпіть документи, які засвідчують зміни.

Якщо зміни прийняті, ви побачите їх на сайті. Також відкореговані дані мають бути вказані у новій друкованій платіжці.

Що потрібно знати споживачам "Нафтогазу"?