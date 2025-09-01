Про що потрібно повідомляти "Нафтогаз"?

"Нафтогаз" потрібно повідомляти про зміну адреси, прізвища, власника приміщення тощо. Також важливо вчасно виправляти неточності даних, які зафіксовані у системі, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Радимо оновити інформацію, щоб завжди мати безперебійний доступ до наших онлайн-сервісів та вчасно отримувати важливі повідомлення про ваш особовий рахунок,
– зазначає "Нафтогаз".

Актуалізувати дані можна, подавши заявку через спеціальну форму. Її ви можете знайти за посиланням.

Як проводиться актуалізація:

  • пройдіть ідентифікацію та верифікацію у системі;
  • подайте спеціальну заяву на сайті чи через Дію;
  • підтвердіть свій намір за допомогою КЕП чи Дія.Підпис;
  • прикріпіть документи, які засвідчують зміни.

Якщо зміни прийняті, ви побачите їх на сайті. Також відкореговані дані мають бути вказані у новій друкованій платіжці.

Що потрібно знати споживачам "Нафтогазу"?

  • "Нафтогаз" надає споживачам можливість отримати платіжки онлайн. Тобто, такому клієнту перестануть надходити друковані бланки.
  • Тариф для побутових споживачів від "Нафтогазу" залишатиметься незмінним у вересні 2025. Кубометр палива і надалі коштуватиме 7,96 гривні.
  • Зараз українці платять не тільки за спожите паливо. Потрібно оплачувати також доставку газу. Це окремий платіж, що розраховується індивідуально, з урахуванням показників за газовий рік.