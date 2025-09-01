Про що потрібно повідомляти "Нафтогаз"?
"Нафтогаз" потрібно повідомляти про зміну адреси, прізвища, власника приміщення тощо. Також важливо вчасно виправляти неточності даних, які зафіксовані у системі, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Читайте також Тиск має зростати: Єврокомісія прокоментувала нові санкції проти Росії
Радимо оновити інформацію, щоб завжди мати безперебійний доступ до наших онлайн-сервісів та вчасно отримувати важливі повідомлення про ваш особовий рахунок,
– зазначає "Нафтогаз".
Актуалізувати дані можна, подавши заявку через спеціальну форму. Її ви можете знайти за посиланням.
Як проводиться актуалізація:
- пройдіть ідентифікацію та верифікацію у системі;
- подайте спеціальну заяву на сайті чи через Дію;
- підтвердіть свій намір за допомогою КЕП чи Дія.Підпис;
- прикріпіть документи, які засвідчують зміни.
Якщо зміни прийняті, ви побачите їх на сайті. Також відкореговані дані мають бути вказані у новій друкованій платіжці.
Що потрібно знати споживачам "Нафтогазу"?
- "Нафтогаз" надає споживачам можливість отримати платіжки онлайн. Тобто, такому клієнту перестануть надходити друковані бланки.
- Тариф для побутових споживачів від "Нафтогазу" залишатиметься незмінним у вересні 2025. Кубометр палива і надалі коштуватиме 7,96 гривні.
- Зараз українці платять не тільки за спожите паливо. Потрібно оплачувати також доставку газу. Це окремий платіж, що розраховується індивідуально, з урахуванням показників за газовий рік.