Яку допомогу надають Нідерланди Україні?
Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро для України, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис в X міністра закордонних справ Нідерландів Давіда ван Веела.
Росія навмисно атакує енергетику України. Нідерланди надають 25 мільйонів євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще,
– повідомив Давід ван Веел.
Нагадаємо, що Нідерланди виділили Україні допомогу у розмірі 20,3 мільярда євро починаючи з 2022 року, як розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал.
З цих коштів 13,6 мільярда євро становить військова підтримка. У тому числі Нідерланди активно долучилися до нової ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України). За цим механізмом, нагадаємо, країна виділила 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель зброї.
Також Нідерланди продовжують постачання в Україну винищувачів F16, брати участь у закупівлі снарядів, доставляти системи ППО тощо.
Про українську енергетику та опалювальний сезон
Україна накопичила 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах, але потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога. Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.
ЄС готує новий пакет підтримки для українського енергосектору, включаючи унікальну гарантію на 800 мільйонів євро для закупівлі газу. Допомога також охоплює ремонт енергомереж і постачання генераторів та трансформаторів для підготовки до зими.