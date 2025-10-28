Що відомо про опалювальний сезон в Україні?

Зокрема вже 13 областей мають часткове підключення, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Деталі про початок опалювального сезону були надані 28 жовтня, під час брифінгу в Укрінформ. У заході взяли участь:

заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук; заступник Міністра енергетики Микола Колісник; голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький; голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Костянтин Ковальчук Заступник Міністра розвитку громад та територій Цей опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об’єкти енергетичної, теплової генерації. Об’єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів. Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон.

Станом на 28 жовтня більше ніж 55% (тобто понад половина) об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них:

понад 5 тисяч дитячих садків; майже 6 тисяч закладів освіти; понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я.

Поступово тепло подається і до житлових будинків – на сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів,

– повідомили у відомстві.

Для старту опалювального сезону були підготовлені більше ніж 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 кілометрів було замінено, крім того були проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

Зверніть увагу! Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів.

Чи розпочали подачу тепла у столиці?

У Києві вже стартує опалювальний сезон. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Опалення почнуть подавати 29 жовтня.

Нагадаю, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів,

– написав Кличко.

Важливо! Водночас опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери столиця розпочала ще 3 жовтня за індивідуальними заявками їх керівників.

Коли почнеться опалювальний сезон в інших містах?