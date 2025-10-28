Что известно об отопительном сезоне в Украине?

В частности уже 13 областей имеют частичное подключение, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Читайте также Отопительный сезон начнется 28 октября, – Зеленский

Детали о начале отопительного сезона были предоставлены 28 октября, во время брифинга в Укринформ. В мероприятии приняли участие:

заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук; заместитель Министра энергетики Николай Колесник; председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий; председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Константин Ковальчук Заместитель Министра развития общин и территорий Этот отопительный сезон стартовал при беспрецедентных атаках нашего врага на объекты энергетической, тепловой генерации. Объекты жилого фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства ежедневно страдают от вражеских обстрелов. Мы прогнозируем нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения коммунальной сферы позволяет начать отопительный сезон.

По состоянию на 28 октября более 55% (то есть более половины) объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них:

более 5 тысяч детских садов; почти 6 тысяч учебных заведений; более 2 тысяч – учреждений здравоохранения.

Постепенно тепло подается и в жилые дома – на сегодня есть частичное подключение в 13 регионах. Другие регионы также постепенно продолжат подключение потребителей,

– сообщили в ведомстве.

Для старта отопительного сезона были подготовлены более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 километров было заменено, кроме того были проведены капитальные ремонты и замены котлов.

Обратите внимание! Константин Ковальчук отметил важность осмотрительного использования ресурсов.

Начали ли подачу тепла в столице?

В Киеве уже стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Отопление начнут подавать 29 октября.

Напомню, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней,

– написал Кличко.

Важно! В то же время отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы столица начала еще 3 октября по индивидуальным заявкам их руководителей.

Когда начнется отопительный сезон в других городах?