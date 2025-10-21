Когда включат отопление в Сумах?

В Сумах отопительный сезон начнут с 27 октября, сообщает 24 канал со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Смотрите также Подготовка к отопительному сезону завершается: на сколько заполнены газовые хранилища в Украине

Соответствующее решение городские власти приняли вчера, 20 октября, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Все управляющие, ЖЭКи и ОСМД заверили, что отопительный сезон в Сумах начнется вовремя,

– отметил Кобзарь.

По его словам, сначала в Сумах планировали включить отопление с 1 ноября. Однако учли снижение температуры и приняли решение включить начать начать отопительный сезон раньше.

Когда дадут тепло в Черкассах?

В Черкассах отопление для населения включат с 29 октября, как сообщает "Черкассытеплокоммунэнерго". Решение о начале отопительного сезона принял исполнительный комитет Черкасского городского совета.

Облэнерго призвало ОСМД и управляющих домов присоединиться к процессу запуска отопления и предоставлять доступ работникам предприятия к необходимому оборудованию и не делать препятствий при подаче теплоносителя.

Для полноценного запуска теплоснабжения "Черкассытеплокоммунэнерго" необходимо трое суток, после чего совладельцы домов могут принимать решение об ограничении подачи теплоносителя на дом чтобы экономить средства,

– подчеркнули в компании.

Отопительный сезон в Украине: что известно?