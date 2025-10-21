Коли увімкнуть опалення в Сумах?

У Сумах опалювальний сезон розпочнуть з 27 жовтня, повідомляє 24 канал з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.

Дивіться також Підготовка до опалювального сезону завершується: на скільки заповнені газові сховища в Україні

Відповідне рішення міська влада ухвалила учора, 20 жовтня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Всі управителі, ЖЕКи та ОСББ запевнили, що опалювальний сезон у Сумах розпочнеться вчасно,

– зазначив Кобзар.

За його словами, спочатку у Сумах планували увімкнути опалення з 1 листопада. Однак врахували зниження температури та ухвалили рішення увімкнути розпочати опалювальний сезон раніше.

Коли дадуть тепло у Черкасах?

У Черкасах опалення для населення увімкнуть з 29 жовтня, як повідомляє "Черкаситеплокомуненерго". Рішення про початок опалювального сезону прийняв виконавчий комітет Черкаської міської ради.

Обленерго закликало ОСББ та управителів будинків долучитися до процесу запуску опалення та надавати доступ працівникам підприємства до необхідного обладнання та не робити перешкод при подачі теплоносія.

Для повноцінного запуску теплопостачання "Черкаситеплокомуненерго" необхідно три доби, після чого співвласники будинків можуть приймати рішення про обмеження подачі теплоносія на будинок аби заощаджувати кошти,

– підкреслили в компанії.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо?