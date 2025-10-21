Де в Україні об'єкти вже підключені до тепла?

В етері телемарафону Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України, розповів, що на сьогодні соціальні об'єкти в 19 регіонах вже під'єднані до теплопостачання, передає 24 Канал.

Зокрема йдеться про лікарні, садочки та інші навчальні заклади. Крім того, початок опалювального сезону в соціальній сфері вирішується органами місцевого самоврядування.

В частині загального входження в опалювальний сезон хочу підкреслити, що Україну очікує не проста зима. Тому допоки нам дозволяють погодні умови відтермінувати масове опалення в житловому секторі, ми підтримуємо скоординоване рішення громад,

– доповнює Ковальчук.

Заступник міністра розвитку громад також каже, що найближчим часом очікується потепління, що також сприятиме відтермінуванню опалення.

Маємо спільно, а це держава та громадяни, більше заощаджувати для того, щоб взимку мати більшу впевненість щодо проходження опалювального сезону,

– резюмує пан Констянтин.

Нагадуємо! Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що протягом 10 днів для у будинки українців подадуть тепло по всій території України. Це, відповідно, призведе до зниження споживання електроенергії.

Як Україна готується до важкого опалювального сезону?