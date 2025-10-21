Де в Україні об'єкти вже підключені до тепла?
В етері телемарафону Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України, розповів, що на сьогодні соціальні об'єкти в 19 регіонах вже під'єднані до теплопостачання, передає 24 Канал.
Зокрема йдеться про лікарні, садочки та інші навчальні заклади. Крім того, початок опалювального сезону в соціальній сфері вирішується органами місцевого самоврядування.
В частині загального входження в опалювальний сезон хочу підкреслити, що Україну очікує не проста зима. Тому допоки нам дозволяють погодні умови відтермінувати масове опалення в житловому секторі, ми підтримуємо скоординоване рішення громад,
– доповнює Ковальчук.
Заступник міністра розвитку громад також каже, що найближчим часом очікується потепління, що також сприятиме відтермінуванню опалення.
Маємо спільно, а це держава та громадяни, більше заощаджувати для того, щоб взимку мати більшу впевненість щодо проходження опалювального сезону,
– резюмує пан Констянтин.
Нагадуємо! Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що протягом 10 днів для у будинки українців подадуть тепло по всій території України. Це, відповідно, призведе до зниження споживання електроенергії.
Як Україна готується до важкого опалювального сезону?
Володимир Зеленський заявив, що під час ставки було обговорено ситуацію в газовому секторі, щодо створення необхідних запасів газу та коштів. Щодо фінансування, то глава держави додав, що половину коштів Україна вже забезпечила.
Крім того, Україна веде переговори з Європою, США та Канадою для нарощування фінансування імпорту газу.