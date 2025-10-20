Які запаси газу має Україна на зиму?
Про стан заповнення сховищ розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна має бути готова знайти газ: Зеленський розповів про загрози для енергетики та імпорт
За словами Миколи Колісника, план із формування підземного сховища газу досягнутий на 99,5%. Це дозволить покривати необхідну частину гарантованого споживання, тому Україна зможе перезимувать з опаленням.
Проте видобуток має пошкодження в результаті атаки. Більше того атаки продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним,
– розповів посадовець.
Звідки Україна зможе імпортувати газ?
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
За словами Президента, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:
- у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;
- також є домовленості зі Словаччиною;
- Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.
Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,
– розповів Зеленський.
За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.
Як Україна готується до зими?
Компанія ДТЕК здійснює підготовку до опалювального сезону через ремонтну та інвестиційну програму, а також створення аварійного запасу обладнання. Серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область.
Росія цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру України, що змусило Київ звернутися до США за допомогою у вигляді імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Україна також планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх атак.
Львів вже використав половину ліміту газу на жовтень, хоча вмикають тепло лише у 286 об'єктах, таких як школи, садочки та лікарні. Міська влада активно перевіряє готовність міста до зими, зокрема, тестування систем та перевірку об'єктів критичної інфраструктури.