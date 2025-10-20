Які запаси газу має Україна на зиму?

Про стан заповнення сховищ розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна має бути готова знайти газ: Зеленський розповів про загрози для енергетики та імпорт

За словами Миколи Колісника, план із формування підземного сховища газу досягнутий на 99,5%. Це дозволить покривати необхідну частину гарантованого споживання, тому Україна зможе перезимувать з опаленням.

Проте видобуток має пошкодження в результаті атаки. Більше того атаки продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним,

– розповів посадовець.

Звідки Україна зможе імпортувати газ?

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;

також є домовленості зі Словаччиною;

Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,

– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

Як Україна готується до зими?