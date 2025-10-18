Як Україна готується до зими?
Крім того, був створений аварійний запас обладнання, пише 24 Канал з посиланням на генеральну директорку "ДТЕК Мережі" Аліну Бондаренко на Київському міжнародному економічному форумі.
Вона розповіла, що станом на сьогодні компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду та провели ряд робіт.
Згідно зі слів Бондаренко, ця підготовка складається з 3 частин:
- підготовка ремонтною програмою;
- підготовка інвестиційною програмою;
- підготовка зі створення аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду.
Гендиректорка ДТЕК Мережі розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область. Причиною є великі масштаби руйнувань.
Працюємо разом з "Укренерго" по відновленню, тому що там ситуація дуже важка,
– сказала Аліна Бондаренко.
Однак на сьогодні у регіоні є світло. І ДТЕК з Укренерго разом його забезпечують.
Також Бондаренко розказала про обстріл енергосистеми. Мова йде про атаку 10 жовтня. Після неї за три дні енергетики повернули світло близько 2 мільйонам родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.
Ситуація складна, тому що результати атак досить значні,
– зазначила Аліна Бондаренко.
Зверніть увагу! Вона наголосила, що енергетики знають, що робити, вміють це робити. А відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт.
Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада?
Опалювальний сезон розпочнеться за графіком. Тобто тоді, коли середньодобова температура буде нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Про це повідомили у Мінрозвитку.
Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря,
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! За рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях, а також у Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери, тобто лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо.
Що очікувати щодо зими в Україні?
Зима в Україні точно не буде простою. Тому громадянам радять заздалегідь подбати про себе.
Зокрема, як зазначив мер міста Дніпро, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати одночасно та централізовано по всій країні.