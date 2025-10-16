Що відомо про опалюваний сезон у Львові?

Зокрема 18 жовтня, усі заклади соціальної сфери та охорони здоров'я області повинні бути забезпечені стабільним теплопостачанням, пише 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

Станом на четвер, 16 жовтня, 51 громада видала розпорядження про початок опалювального сезону у закладах охорони здоров’я, освіти, а також дошкільних установах. В області теплоносії подали:

у 270 дошкільних закладів (52% усіх закладів);

у 531 освітній заклад (48%);

у 120 закладів охорони здоров’я (51%).

Також пункти незламності будуть поступово переводитися зі "сплячого режиму" в режим цілодобового функціонування в міських, селищних та сільських територіальних громадах.

Важливо! Пункти працюватимуть цілодобово або за визначеними графіками, залежно від об’єкту на базі якого цей пункт функціонує.

Рішення про відкриття приймає кожна громада самостійно. Однак зазначається, що важливо інформувати населення про те, де і як саме працюють пункти.

У додатку "Дія" можна знайти карти з переліком. Закликаю, щоб усі пункти незламності, які відповідають нормам, були відображені в інформаційних ресурсах, зокрема внесені в "Дію",

– наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

До 1 листопада пункти незламності мають укомплектувати відповідно, зокрема, забезпечити стабільний Інтернет.

Зауважте! Крім того, центри, які розташовані на базі шкіл, лікарень та інших установ, не повинні перешкоджати роботі закладів.