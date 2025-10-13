Коли розпочнеться опалювальний сезон?

Про це офіційно повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, передає 24 Канал.

Звертаємо увагу, рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль,

– наголосили у міністерстві.

Коли вмикати опалення, вирішують органи місцевого самоврядування, як і раніше. При цьому вони враховують показники температури зовнішнього повітря.

За інформацією міністерства, місцева влада вже розпочала опалення окремих установ у 15 областях та у Києві. Зокрема, тепло подали до об'єктів соціальної сфери:

медичні заклади та лікарні;

дитячі садочки;

подекуди школи тощо.

Так само у Мінрозвитку спростували й те, що закінчитися опалювальний сезон має 31 березня 2026 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2025 р. № 1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812" не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів,

– додали в Мінрозвитку.

У відомстві пояснили, що ця постанова стосується виключно умов постачання природного газу та фіксованих цін на нього для виробників теплової енергії. Мова йде про подачу палива для населення та бюджетних установ з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Таким чином, документ гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії,

– підкреслили у міністерстві.

За документом, ціни залишаються наступними:

для потреб населення – 7 420 гривні з ПДВ за 1 000 кубометрів газу;

для потреб бюджетних установ – 16 390 гривень з ПДВ за 1 000 кубометрів.

Варто знати! Разом з тим у міністерстві зауважили, що Росія продовжує бити по об’єктах енергетичної інфраструктури України, аби зірвати опалювальний сезон. Тому важливо ощадливо використовувати ресурси і не вмикати опалення завчасно.